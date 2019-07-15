S-400'lerde 9. uçağın sevkiyatı yapıldı

Türkiye'nin Amerika'nın tehditleri nedeniyle Rusya'dan S-400'leri alamayacağını söyleyenler vardı.

S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı devam ediyor.

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400'leri S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında, dokuzuncu uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400'LER 4 AYRI PARÇADAN OLUŞUYOR

S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor.

FÜZE RAMPASI İNDİ

Meydana inen 9. uçaktan, füze rampası indiriliyor. Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistemin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.