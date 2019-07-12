S-400'lerin Türkiye'ye gelmesinin ardından NATO'dan ilk açıklama

NATO, S-400'ün ilk parçalarının Türkiye'ye gelmesi hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türkiye'nin S-400 almasından endişe duyulduğu" aktarıldı.