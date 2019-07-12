S-400'lerin Türkiye'ye gelmesinin ardından NATO'dan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. Rusya'dan gelen ikinci ve üçüncü uçak da Ankara'ya indi. Hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelmesinin ardından NATO bir açıklama yaptı.
NATO'nun Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin S-400 almasından endişe duyulduğu" aktarıldı.
Söz konusu silah sistemlerinin müttefik sistemlerle uyumsuz olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin S-400'leri alma kararının oluşturacağı potansiyel sonuçlardan dolayı endişeliyiz" denildi.
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