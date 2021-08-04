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“S Plaka” Sahiplerine Pandemi Desteği

Çankırı Belediyesi, “S Plaka” uygulaması ile okul ve personel taşımacılığı yapan servis şoförlerinin pandemi sürecindeki mağduriyetlerinin önlenmesi için S plaka yönetmeliğinde Meclis Kararı ile değişikliğe gitti.
“S Plaka” Sahiplerine Pandemi Desteği

Çankırı Şoförler ve Otomobilciler Odasının talebi üzerine alınan karar, servis şoförlerinin yüzünü güldürdü.
Çankırı Belediyesi, salgın sürecinde esnafa can suyu olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen Başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, Covid-19 salgını dolayısı ile ‘S’ plakalı okul ve personel servis araçları sahiplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve onlara destek olmak amacı ile S plaka yönetmeliğinin 12. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan iki yıl ibaresini oy birliği ile üç yıla çıkarttı. “Konu Encümene intikal ettirilerek araç sahibi encümen kararı ile ilgili notere giderek aracını trafikten iki yıl süre ile çektirebileceklerdir. Bu süre içerisinde S plaka hakkı şahısta saklı kalacaktır. Bu süre içerisinde faaliyete başlamayanların veya plaka devri yapmayan şahısların S plaka hakkı sona erer.” ibaresinde belirtilen 2 yıllık süre değiştirilerek 3 yıla yükseltildi. Başkan Esen, salgın sürecinde birçok esnaf gibi servis araçları işletmecilerinin de iş yapamaz hale geldiğine dikkat çekerek, “Pandemi süreci maalesef sosyal hayatımızı ve ekonomik düzenimizi olumsuz yönde etkiledi. Birlik, beraberlik ve çözüme en çok ihtiyacımız duyduğumuz bu dönemde servis şoförlerimize de destek olmak istedik.  Bir ve beraber bir Çankırı halkı profili çizmeye devam edecek ve birlikte güçleneceğiz.” dedi. 


 

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