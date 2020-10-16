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S400'lerin test atışları başladı

S400'lerin test atışları başladı
6 Ekim'de Sinop'a test amaçlı götürülen S400'lerin test atışları bugün başladı. İşte o görüntüler...

Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacına binaen Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilen ve geçtiğimiz sene teslimatı tamamlanan S-400 Triumf Uzun Menzili Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS), atışlı testlerinin icra edilmesi amacıyla Sinop’ta bulunan test merkezine 6 Ekim 2020 tarihinde götürülürken görüntülendi.

Bugün ise Sinop'ta bölge halkından yeni görüntüler gelmeye başladı. S-400 Triumf Uzun Menzili Hava Savunma Füzesi'nin test görüntüleri heyecan yarattı. İşte o görüntüler…

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