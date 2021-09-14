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Saadet Partili Asiltürk, Kovid- 19'dan hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Saadet Partili Asiltürk, Kovid- 19'dan hastaneye kaldırıldı

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, koronavirüse yakalandı. Asiltürk, koronavirüs nedeniyle gelişen zatürre sonrası nefes darlığı şikayetleri üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saadet Partililer ve Asiltürk'ün sevenleri, sosyal medyadan 'geçmiş olsun' paylaşımlarında bulundu.

PARTİDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Asiltürk'ün nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da rahatsızlanarak Ankara'ya getirilip hastanede tedaviye alındığı belirtilen açıklamada, "Doktorlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır. Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" ifadelerine yer verildi. 

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