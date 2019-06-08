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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda yangın

İstanbul Zeytinburnu'da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının da bulunduğu binada yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda yangın


Zeytinburnu'nda, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının da bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu 11 katlı binanın 7. katında elektronik cihazlara ait pil deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. 

Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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