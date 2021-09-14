Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saadet Partisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi, Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Asiltürk ve eşinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Partiden yapılan açıklamada ise Asiltürk'ün İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandığı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

Doktorların gerekli tüm müdahaleleri yaptığı kaydedilen açıklamada, "Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır." ifadelerine yer verildi.