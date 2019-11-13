Saadet Partisi'nden Hükümet'e intihar sorusu

Saadet Partisi, son günlerde peş peşe yaşanan intihar olaylarını Meclis’e taşıdı. SP'li Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın intihar olaylarıyla ilgili soruları şöyle:

Saadet Partisi, son günlerde peş peşe yaşanan intihar olaylarını Meclis’e taşıdı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İstanbul ve Antalya’da yaşanan intihar vakalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a verdiği yazılı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

İNTİHAR EDEN AİLELERE DESTEK SAĞLANIYOR MUYDU?

Verdiği yazılı soru önergesinde İstanbul ve Antalya’da yaşanan toplu intiharların toplumda yenilerinin yaşanabileceği yönünde endişelere neden olduğunu kaydeden Karaduman, Bakan Selçuk’a, “Meydana gelen toplu intihar vakalarının sebepleri bakanlığınızca tespit edilmiş midir? İstanbul Fatih’te ve Antalya’da intihar eden ailelere bakanlığınıza bağlı kuruluşlarca sosyal ve ekonomik destek hizmeti sağlanıyor muydu?” sorularını yöneltti.

TÜRKİYE’DE AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMLARINI DEVAM ETTİREN HANE HALKI SAYISI KAÇTIR?

Önergenin devamında ise şu sorular yer aldı:

“Türkiye’de açlık sınırının altında bir gelirle yaşamlarını sürdüren hane halkı sayısı kaçtır?

Yoksulluk kaynaklı intihar vakalarını önlemeye yönelik bakanlığınızca hangi çalışmalar yürütülmektedir?

‘Yeni yoksulluk’ kavramı bilimsel literatürde özellikle büyük kentlerin varoşlarında farklı faktörlerin ortaya çıkardığı yoksulluğu ifade eder. Bu doğrultuda yoksulluğun farklı türlerini incelemeye ve önlemeye yönelik hangi projeleri uygulamaktasınız?”