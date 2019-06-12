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Saadet Partisi'nden pasaport açıklaması

Temel Karamollaoğlu'nun “Terör” isnadı gerekçesiyle kendisine pasaport verilmeyişi hakkında yaptığı açıklamayla ilgili Saadet Partisi'nden açıklama geldi.
Saadet Partisi'nden pasaport açıklaması

Saadet Partisi'nden pasaport açıklaması geldi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir tv kanalında, 24 Haziran seçimlerinin ardından başına gelen skandal bir olayı açıklamış ve kendisine pasaport değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan sistemde isminin karşısına 'terör' ifadesinin yazıldığını öğrendiğini söylemişti.

Saadet Partisi'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’nun bir TV programında, “Terör” isnadı gerekçesiyle kendisine pasaport verilmeyişi hakkında yaptığı değerlendirme birçok basın kuruluşunda haber olmuş ve ilgili kurumlardan çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Programda kısmen ifade edilen ve gerek haberlerde gerekse kurumların açıklamalarında yer alan hataların düzeltilmesi açısından aşağıdaki bilgilerin paylaşılması zaruri olmuştur:

1. Genel Başkanımız 24 Haziran 2018 seçimleri akabinde davetli olduğu uluslararası bir toplantıya katılmak üzere 06.07.2018 tarihinde Ankara İl Nüfus Müdürlüğüne bizzat giderek Diplomatik Pasaport başvurusunda bulunmuştur.

2. Başvuru esnasında, “Terör” isnadı gerekçesi ile Genel Başkanımıza pasaport verilemeyeceği yetkililer tarafından kendisine ifade edilmiştir.

3. Bu vahim durumun sebebinin öğrenilmesi ve ivedilikle düzeltilmesi için Nüfus Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sivas Valiliği nezdinde yürütülen şifahi görüşmeler neticesinde, bu durumun ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzeltilebileceği bilgisi edinilmiştir.

4. İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ile yapılan şifahi görüşmeler ve girişimler sonucunda İçişleri Bakanlığı yetkililerince bizzat Genel Başkanımız aranarak “Güvenlik soruşturması kaydındaki ‘Terör’ isnadının kaldırıldığı ve pasaportunun İl Nüfus Müdürlüğünden kendisine teslim edileceği” ifade edilmiştir.

5. Genel Başkanımız başvurudan 6 gün sonra (12.07.2018) pasaportunu teslim almıştır.

6. Söz konusu açıklamada Genel Başkanımızın dikkat çektiği husus pasaportunun iptali değil, bir siyasi parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayının güvenlik soruşturması kaydına “Terör” ifadesinin yerleştirilmesi ve İçişleri Bakanlığının düştüğü üzüntü verici durumdur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

MÜDÜRLÜKTEN YALANLAMA GELMİŞTİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği ve yeni pasaport verilmediği iddiasının üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06.07.2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13.07.2018-10.07.2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği, 12.07.2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".

 

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