Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, destek ziyaretinde bulunduğu Şehir Üniversitesi'nde yaşananların tamamen siyasi olduğunu savundu.

Saadet Partisi 'nden Şehir Üniversitesi 'ne ziyaretli destek geldi... Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim , destek ziyaretinde bulunduğu Şehir Üniversitesi'nde yaşananların tamamen siyasi olduğunu savundu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim , son günlerde yaşanan olaylarla gündeme gelen Şehir Üniversitesi'ne destek ziyaretinde bulundu. SP'li Sevim ve beraberindekiler Şehir Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Peyami Çelikcan , Genel Sekreteri Akif Demirci ve İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara tarafından karşılandı.

Daha sonra yapılan görüşmede Şehir Üniversitesi'nin yaşadığı durumun hem eğitim camiası açısından hem de ülke açısından tedirginlik verdiğini ifade eden SP'li Sevim, "Şehir Üniversite'ne yapılanlar tamamen siyasi. Olayın ekonomik bir boyutunun olduğunu düşünmüyorum. Alınan bu siyasi karar hem yanlış hem de ülkemizdeki kutuplaşmayı körüklüyor. Bu yapılanlar, hem sizin adınıza hem de ülkemiz adına bizleri üzüyor ve tedirgin ediyor. Hukukun siyasete kurban edildiği bir ülkenin geleceğinden endişe etmemek imkansız" dedi.

Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelikcan da yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu ancak üniversitenin akamete uğramaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Çelikcan ayrıca Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'e ziyaretlerinin önemli olduğunu ve ziyaretleri için kendilerine teşekkür ettiklerini de ifade etti.

Görüşmenin ardından Dr. Sevim, üniversitenin kampüsünde incelemelerde bulundu.