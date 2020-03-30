Saadet'ten Hükümet'e sosyal devlet videolu korona mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun twitter adresinden paylaştığı ve Hükümet'e sorumluluklarının hatırlatıldığı korona temalı "sosyal devlet videosu" dikkat çekti.

Hükümet koronayla mücadele tedbirlerine hemen hergün yenilerini eklerken, muhalefetten de öneri ve telkinler gelmeye devam ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 'nun twitter adresinden paylaştığı korona temalı " sosyal devlet videosu " dikkat çekti.

Videoda hükümete sorumlulukları hatırlatılırken, bunların gerçekleşmesi halinde vatandaşın üzerine düşeni yapacağı vurgulanıyor.

"Milletimizin bir nefes sıhhat bulması için 'Sosyal Devlet' olmanın gereği yerine getirilmelidir" mesajının verildiği videoda, "Biz ellerimizi yıkarız yeter ki siz bu süreci tertemiz yürütün" sloganı öne çıkıyor.

Özellikle sosyal medyada ilgi gören işte o video: