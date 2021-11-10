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Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu ve vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Ankara'nın en işlek noktalarında hayat, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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