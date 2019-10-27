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Saatler geri alındı mı?

Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte, Avrupa kış saatine geçiş yapıyor ve saatler 1 saat geri alınıyor. Türkiye'de ise yaz saati uygulaması devam ediyor.
Saatler geri alındı mı?

Türkiye'de 3 yıldan bu yana yaz saati uygulaması tüm yıl devam ederken Avrupa her yıl yaz saati ve kış saati uygulamasını devreye sokuyor. Bu yıl da Avrupa'da bu gece saatler 1 saat geri alınacak ve kış saati uygulamasına geçilecek. Bu nedenle Türkiye'de mobil telefonlarda ve masaüstü bilgisayarlarda saat ayarı otomatik olanların saati de 1 saat geri alınacak.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINDI MI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. Yani Türkiye'de saatler geri alınmadı.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

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