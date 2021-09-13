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Saatlerce sıra beklediler

Aşı olmayan vatandaşlar PCR testi için hastanelere akın etti. Seyahat, kurum talebi ya da toplu etkinliklere katılabilmek için test yaptıran vatandaşlar, saatlerce sıra bekledi. 
Saatlerce sıra beklediler

Altındağ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zekai Tahir Burak Ek Binası’nda objektiflerimize yansıyan kareler, birçok vatandaşın PCR testi yaptırabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğunu gözler önüne serdi. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı kuyrukta, hastane görevlileri sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

TURİSTLER DE BEKLEDİ

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar ile turistlerin de yer aldığı kuyrukta, test yaptırmak isteyenler saatlerce sıra bekledi. Yabancı uyruklu vatandaşlar, ülkelerine geri dönebilmek için PCR testi yaptırmak zorunda. Test öncesi cüzi miktarda bir ödeme yapan turistler için herhangi bir öncelik hakkı da bulunmamakta. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise seyahat, kurum talebi ya da toplu etkinliklere katılabilmek için test kuyruğuna girdi.

2 DOZ AŞIYA SEYAHAT İZNİ ÇIKMADI

Bazı vatandaşlar ise 2 doz aşısını olmasına rağmen seyahat izni çıkmamasından yakındı. Konu hakkında gazetemize bilgi veren bir vatandaş, “2 doz aşımı da oldum. Ama ne yazık ki ikinci dozun üzerinden on dört gün geçmediği için aşı kartım onaylanmadı. Mecburen test yaptırmaya geldim. Gece uçuşum var. Uçağa binebilmem için bir an önce test yaptırmam gerekiyor. Umarı yetişir” dedi. Yine başka bir vatandaş tek doz aşı olmasına rağmen aşı kartı oluşmadığını hatırlatarak, vatandaşlara bu konularda uyarılarda bulundu.

3 SAATTE SIRA GELMEDİ

Zaman zaman sistem arıza nedeniyle testlerin durması ise birçok vatandaşı çileden çıkardı. Konu hakkında gazetemize konuşan bir kişi, sırayı saat 13.00’da aldığını, saat 16.00 olmasına rağmen halen sıranın gelmediğini belirtti. Bazı vatandaşlar sistemin insanları yıldırmak için yavaşlatıldığını iddia etse de sağlık çalışanları durumu yalanladı.

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SİSTEM ARIZALANDI VATANDAŞ ÇİLEDEN ÇIKTI

Hastane personeli zaman zaman hasta kabul için kullanılan sistemin arıza verebildiğine dikkat çekerek, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını belirtti. Sık sık tartışmaların yaşandığı alanda güvenlik personelleri vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

PCR TEST NOKTALARI KURULSUN

Vatandaşlar zorunlu kılınan PCR testi uygulamasının bir an önce kaldırılması talebinde bulunarak Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Bunun bir yıldırma politikası olduğunu iddia eden bazı vatandaşlar ise aşı olabilmek için nasıl her yere aşı çadırları kurulduysa, aşı olmayanlar için de PCR test noktaları kurulmasını talep etti.

65 YAŞ ÜSTÜ VE ENGELLİLERE ÖNCELİK

Gece 22.00’a kadar test yapabildiğini bildiren hastane personelleri, engelli, 65 yaş üstü ve gazilere ise sırada öncelik tanındığını kaydetti. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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