Saatte 30 ton su: Devam eden yangınlarında 51 helikopter görev yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan helikopterler, orman yangınlarıyla mücadele etme noktasında büyük önem taşıyor. Yangın söndürme helikopterleri bir saatte yangına yaklaşık 30 ton su atabiliyor.

Türkiye coğrafyasına göre yangın söndürme helikopterlerinin, uçaklardan daha faydalı olacağı düşünülerek envanterdeki sayılarında artışa gidildi.

Dağlık alanlarda daha etkili kullanılabilen helikopterler, hızlı şekilde su alıp orman yangınına taşıma yapabiliyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde daha önce yalnızca yangınlarla mücadelede 2,5 ton su alabilen helikopterler kullanılırken; 2020-2021'de ilk kez 3,5 ton, 7,5 ton ve 10 ton su taşıyabilen helikopterler hizmete alındı.

Böylece son yapılan alımlarla birlikte toplamda 3 amfibik uçak ve 39 su atar helikopter OGM bünyesinde kullanılıyor. Bu sayede hava araçlarının toplam su kapasitesi 2018'e kadar 80 bin ton iken, 2021 itibarıyla 148 bin tona yükseltildi.

Devam eden orman yangınlarında yurt dışından gelen hava araçlarıyla birlikte 16 uçak ve 51 helikopter görev yapıyor. Bakanlık bünyesinde bulunan helikopterler yanan alanlara saatte yaklaşık 12 atış (sorti) gerçekleştirebiliyor. Böylece 2,5 ton su taşıyabilen helikopterler yangına bir saatte yaklaşık 30 ton su atabiliyor.

Bölgelerde görev alan İHA'lar ise keşif ve gözetleme yapıyor. Alınan bilgiler anında yangın yönetim merkezlerine aktarılarak hızlı bir şekilde koordinasyon yapılmasını sağlanıyor.