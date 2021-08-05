  • BIST 1.421,150
  • Altın 496,64
  • Dolar 8,5200
  • Euro 10,0750
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 33 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 33 °C
»

Saatte 30 ton su: Devam eden yangınlarında 51 helikopter görev yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan helikopterler, orman yangınlarıyla mücadele etme noktasında büyük önem taşıyor. Yangın söndürme helikopterleri bir saatte yangına yaklaşık 30 ton su atabiliyor.
Saatte 30 ton su: Devam eden yangınlarında 51 helikopter görev yapıyor

Türkiye coğrafyasına göre yangın söndürme helikopterlerinin, uçaklardan daha faydalı olacağı düşünülerek envanterdeki sayılarında artışa gidildi.

Dağlık alanlarda daha etkili kullanılabilen helikopterler, hızlı şekilde su alıp orman yangınına taşıma yapabiliyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde daha önce yalnızca yangınlarla mücadelede 2,5 ton su alabilen helikopterler kullanılırken; 2020-2021'de ilk kez 3,5 ton, 7,5 ton ve 10 ton su taşıyabilen helikopterler hizmete alındı.

Böylece son yapılan alımlarla birlikte toplamda 3 amfibik uçak ve 39 su atar helikopter OGM bünyesinde kullanılıyor. Bu sayede hava araçlarının toplam su kapasitesi 2018'e kadar 80 bin ton iken, 2021 itibarıyla 148 bin tona yükseltildi.

Devam eden orman yangınlarında yurt dışından gelen hava araçlarıyla birlikte 16 uçak ve 51 helikopter görev yapıyor. Bakanlık bünyesinde bulunan helikopterler yanan alanlara saatte yaklaşık 12 atış (sorti) gerçekleştirebiliyor. Böylece 2,5 ton su taşıyabilen helikopterler yangına bir saatte yaklaşık 30 ton su atabiliyor.

Bölgelerde görev alan İHA'lar ise keşif ve gözetleme yapıyor. Alınan bilgiler anında yangın yönetim merkezlerine aktarılarak hızlı bir şekilde koordinasyon yapılmasını sağlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman yangınlarına müdahalede 4 bin 150 havuz ve gölet kullanılıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 13:44
  • Gri kategoride aranan 'Cilo' lakaplı terörist etkisiz hale getirildi05 Ağustos 2021 Perşembe 13:43
  • Başkentte suç örgütüne 'hayalet araç' operasyonu05 Ağustos 2021 Perşembe 13:43
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son durumu paylaştı: 4 yangın kontrol altına alındı05 Ağustos 2021 Perşembe 13:32
  • Dört bölgede sağanak bekleniyor05 Ağustos 2021 Perşembe 13:27
  • Kaplumbağaya elleriyle su içirdiler05 Ağustos 2021 Perşembe 13:12
  • Yangınla mücadelede yüreklere su serpen gelişme05 Ağustos 2021 Perşembe 13:08
  • Orman yangınlarına helikopterler saatte 30 ton su taşıyabiliyor05 Ağustos 2021 Perşembe 13:07
  • Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü05 Ağustos 2021 Perşembe 13:02
  • Rusya’dan S-400 açıklaması: Aceleye gerek yok05 Ağustos 2021 Perşembe 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti