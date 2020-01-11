Saatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladı

Dünyanın, saatte 350 kilometre hızla gidebilen ilk sürücüsüz treni Çin’de ilk seferlerini gerçekleştirdi.

Normal trenlere göre daha hızlı yolculuk etme olanağı sağlayan hızlı trenler, gelişen teknolojiler sayesinde günümüzde uçaklara kafa tutar hale geldi.

Eski demiryolu hatlarında saatte 200 km hıza çıkabilen hızlı trenler, gelişmiş teknolojiye sahip hatlarda ise 400 kilometreye kadar çıkabiliyor.

2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Çin, şimdiden birçok teknolojik yenilik ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yeniliklerden biri de dünyanın, saatte 350 kilometre hızla gidebilen ilk sürücüsüz hızlı treni Fuxing.

YOLCULUK SÜRESİ OLDUKÇA KISALACAK

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olan Zhangjiakou ile Pekin arasında kurulan ve dünyanın ilk akıllı hızlı tren demir yolu üzerinde faaliyete geçen tren, normalde 2 buçuk saat süren yolculuğu 47 dakikaya kadar indirecek.

ÇİN’İN GÖZDESİ AKILLI TRENLER

Pekin ile Zhangjiakou arasında günde 6 akıllı tren seferi yapılıyor. Bu akıllı trenleri normal trenlerden ayıran en büyük fark ise tamamen 5G bağlantısıyla donatılmaları. Trenler bu sayede gerçek zamanlı verileri toplayıp, üzerinde bulunan yüzlerce akıllı sensör sayesinde her çeşit sorunu tespit edebiliyor.

Fuxing treni hizmete girmeden önce sizler için hazırladığımız, dünyanın en hızlı trenleri videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.