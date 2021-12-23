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Sabahları çay ve çorbalar Mamak Belediyesi’nden

Mamak Belediyesi, her sabah çorba ve çay ikramıyla vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. 
Sabahları çay ve çorbalar Mamak Belediyesi’nden

Bir yıl boyunca vatandaşa 136 bin 455 bardak çay, 637 bin 423 kase çorba dağıtımı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, toplamda ise 773 bin 878 adet dağıtım gerçekleştirilerek rekor kırdı. Çay ve çorba ikramından sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler, işlerine giden vatandaşlar, kamu görevlileri başta olmak üzere herkes faydalanıyor. Belediyenin yaptığı bu uygulamadan oldukça memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, çay ve çorba ikramına yoğun ilgi gösteriyor.

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Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız

Üniversite önleri, hastane çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda vatandaşların sıcak çay, çorba dağıtımı ile soğuk kış günlerinde iç ısıtan bir uygulama gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Murat Köse “Son derece hijyenik ortamda pişirilen çorbalarımız, tek kullanımlık bardaklarda Mamaklı vatandaşlarımıza ikram ediliyor. Sabah işe gitme telaşında olan vatandaşlarımıza ve okula giden evlatlarımıza sıcak çay ve çorba ikramında bulunuyoruz. Tüm gücümüzle ve imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Söz verdik daha fazlasını yaptık” ifadelerini kullandı.

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