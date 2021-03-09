Şabanözü'nden Başkent'e çıkartma

Çankırı Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Ankara’ya adeta çıkarma yaptı. Özcan, Başkent’in yanı başındaki Şabanözü ilçesine yatırım ve destek konusunda, Başkent’te bakanları ve ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin Belediye Başkanı Faik Özcan, Ankara’ya çıkarma yaptı. Özcan, Başkent’in yanı başındaki Şabanözü ilçesine yatırım ve destek konusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in yanı sıra pek çok önemli ismi ziyaret etti. İşsizliğin sıfır olduğu Şabanözü’nün belediye başkanlığını yürüten Özcan, ilçeye yatırım ve destek konusunda söz aldı.

ÇUBUK-ŞABANÖZÜ-ORTA YOLU İLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Özcan, ziyaretleri sosyal medya hesabından duyurdu. Özcan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: “Grup Başkanvekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu, Milletvekilimiz Salim Çivitçioğlu ve Ak Parti İl Başkanımız Abdulkadir Çelik ile birlikte ziyaret ettik. Sayın bakanımızla bölgemizin en önemli projesi olan ‘Çubuk - Şabanözü - Orta’ yolumuzu konuştuk. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından proje ihalesine çıkıldığı konusunda bilgi aldık.”

BİR MİLYON TL HİBE DESTEĞİ

Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaretiyle ilgili, “Grup Başkanvekilimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milletvekilimiz Salim Çivitcioğlu ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum beyefendiyi ziyaret ederek Şabanözü'müzle alakalı istişarelerde bulunduk. İlçemizin sorunlarını değerlendirerek yeni projelerimiz konusunda kararlar aldık. Çeşitli projelerimiz için 1 Milyon TL hibe desteğinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini not düştü.

TARIMSAL DESTEK KONUSUNDA MÜJDE

Özcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaretine ilişkin “Grup Başkanvekilimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Milletvekilimiz Sn. Salim Çivitcioğlu ile ziyaret ederek şehrimize yapılacak olan yatırımlar ve tarımsal faaliyetler hakkında verimli bir istişarede bulunduk” dedi.

KARDEŞ BELEDİYELERİ ZİYARET ETTİ DESTEK SÖZÜ ALDI

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Çankırılı nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Keçiören ve Pursaklar’ın Belediye Başkanlarını ziyaret ederek destek sözü aldı. Özcan, Turgut Altınok’u ziyaretiyle ilgili şunları kaydetti: “Kardeş Belediyemiz Keçiören’deyiz. Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok’u ziyaret ederek ilçemize yapılacak çeşitli projeler için istişarede bulunduk. Sayın başkanıma verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.” Özcan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaretiyle ilgili ise “Misafirperverliğinden ve Şabanözü’müze olan desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum” notunu düştü.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-