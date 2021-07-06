  • BIST 1.393,500
  • Altın 504,00
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2500
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Sabiha Gökçen Havalimanı haziranda rekor kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, haziran ayında elde ettiği 2.2 milyon yolcuyla hem pandemi dönemindeki hem de 2021 yılındaki en yüksek aylık yolcu sayısına ulaştı.
Sabiha Gökçen Havalimanı haziranda rekor kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 6 aylık toplam yolcu sayısı 8 milyon 857 bin 254 olarak gerçekleşti.

Yılın 6 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 6.2 milyon iç hat, 2.6 milyon da dış hat yolcusu geçiş yaptı. Haziran ayında bu dağılım, 1 milyon 573 bin 680 iç hat, 631 bin 481 dış hat yolcusu olarak gerçekleşti.

Bu rakamlara göre ilk 6 ayda toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarken, iç hat yolcu sayısındaki artış ise yüzde 30 oldu.

Haziran ayı uçuş sayısında da rekora imza atıldı. Geçen ay toplam 15 bin 615 uçuş gerçekleşirken, ilk 6 ayda ise 66 bin 409 uçuş yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonu06 Temmuz 2021 Salı 10:56
  • Ankara-İstanbul 'Ekspres YHT' seferleri 10 Temmuz'da başlayacak06 Temmuz 2021 Salı 10:42
  • ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu06 Temmuz 2021 Salı 10:36
  • Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi06 Temmuz 2021 Salı 10:35
  • Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı06 Temmuz 2021 Salı 10:34
  • Ve ilk açıklama geldi: Yolcu uçağı denize düştü, yeri belirlendi06 Temmuz 2021 Salı 10:30
  • Değerli Tarım Programı ile 40 bin fındık çiftçisine ulaşıldı06 Temmuz 2021 Salı 10:24
  • Salgın nedeniyle kapalı olan oteli soymuşlar06 Temmuz 2021 Salı 10:18
  • Van Gölü havzasında toplu martı ölümleri başladı06 Temmuz 2021 Salı 10:13
  • Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres YHT' seferleri 10 Temmuz'da başlayacak06 Temmuz 2021 Salı 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti