Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nde ilk ray kaynağı yarın yapılacak

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını sağlayacak projede ilk ray kaynağı yarın gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yolcuların güvenli, hızlı ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımını sağlamak üzere, İstanbul'un şehirler arası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısı kurulacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nde ilk ray kaynağının, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle yapılması planlanıyor.

İstanbul'daki bu projelerle Ankara-İstanbul YHT İstasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Marmaray, Kadıköy-Kartal-Kaynarca ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hatlarının birbirine bağlanması hedefleniyor.