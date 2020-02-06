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Sabiha Gökçen Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı. Yaklaşık 10 saatin ardından saat 04.00'da pistin açılmasıyla Sabiha Gökçen'e uçak iniş ve kalkışlar başladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.

UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKMASI

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı saat dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştı.

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