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Sabiha Gökçen Havalimanı yolcularına alışverişte kazandırıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı yolcularına terminalde alışveriş yaparken kazanmaları için bir kampanya başlattı.
Sabiha Gökçen Havalimanı yolcularına alışverişte kazandırıyor

Yolcular için başlatılan kampanya terminal içindeki yiyecek ve içecek mağazalarının yanı sıra Duty Free mağazaları, PPG lounge alanları, Kepler uyku kapsülleri, İSG Airport Otel, havalimanı kapalı otoparkını kapsayacak ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında yolcular, terminal içinde bulunan yiyecek ve içecek mağazalarından yapacakları 150 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim şansı yakalıyor ve bu indirimi kampanyaya katılan tüm markalara ait noktalarda kullanabilecek. Yine kampanya dahilinde gelen yolcu katı Duty Free mağazasında en az 100 Euro alışveriş yapan yolcular, anında 10 Euro indirim hakkı kazanıyor. Ayrıca havalimanı dış hat giden katında bulunan Duty Free mağazasında alışveriş yapan yolcular ise 300 Euro üzeri alışverişleri sonucu terminalde bulunan PPG Lounge’lara ücretsiz girme şansı elde edecek. Kampanya kapsamında İSG Otoparkı’nda 4 günlük abonelik yaptıran yolcular, otopark içinde bulunan oto yıkama ünitesinde 20 TL indirim hakkına sahip olacak. Ayrıca havalimanını hemen yanında bulanan İSG Airport Otel'i kullanan yolcular ise otel restoranında 50 TL indirim hakkı kazanacak. Otel restoranında 350 TL ve üzeri harcama yapan misafirler ise otel otoparkında 4 gün ücretsiz park fırsatı ve otelden havalimanına transfer imkanı elde edecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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