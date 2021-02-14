  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 14 °C
»

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle uçuşlar azaltılacak

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın sabah saatlerinde yapılması planlanan uçuşlarda yüzde 10'luk azaltmaya gidildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle uçuşlar azaltılacak

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 15.02.2021 tarihinde 06.00 ile 10.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 ilde yüz yüze eğitime kar engeli14 Şubat 2021 Pazar 16:45
  • Siyasi liderler şehitler için başsağlığı mesajları paylaştı14 Şubat 2021 Pazar 16:45
  • Kabine üyelerinden Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajları14 Şubat 2021 Pazar 16:44
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle uçuşlar azaltılacak14 Şubat 2021 Pazar 16:43
  • Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı14 Şubat 2021 Pazar 16:07
  • Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit Türk vatandaşları için başsağlığı diledi14 Şubat 2021 Pazar 16:07
  • Myanmar'da askeri yönetim güvenlik güçlerinin yetkilerini artırdı14 Şubat 2021 Pazar 15:39
  • MSB: Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi14 Şubat 2021 Pazar 14:55
  • Aliyev'den Erdoğan'a Gara'daki sivil şehitler için başsağlığı mesajı14 Şubat 2021 Pazar 14:54
  • Malatya Valisi: 10 şehidin kimliği tespit edildi14 Şubat 2021 Pazar 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti