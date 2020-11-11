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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara Formula 1 sürprizi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışları öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan yarış simülatörü ve pit stop alanıyla yolcular Formula 1 heyecanını yaşıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara Formula 1 sürprizi

İntercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da yapılacak olan yarış öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı iç hatlar yolcu bekleme alanına, Formula 1 yarış simülatörü ve pit stop alanı kuruldu.

Orijinaline uygun şekilde düzenlenen bu simülatöre yolcular yoğun ilgi gösterdi.

Simülatörü kullanan yolcular, Kanada'da bulunan Circuit Gilles Villeneuve pistinde Formula 1 aracı sürdü. Koronavirüs salgını dolayısıyla simülatör her kullanımın ardından dezenfekte edilirken yolculara eldiven dağıtıldı.

İç hatlar ek hizmet binası bekleme salonunda kurulu pit stop alanına gelen yolcular ise Formula 1 aracının lastiklerini en kısa sürede değiştirmeye çalıştı.

Yolculardan Sadık Ezici etkinliği beğendiğini ve eğlenceli bulduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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