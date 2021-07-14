  • BIST 1.367,250
  • Altın 504,55
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,1250
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 25 °C
»

Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı fotoğraf sergisi açtı. Yolcular, sergiye yoğun ilgi gösterdi.
Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 40 fotoğraf havalimanındaki yolcuların beğenisine sunuldu. Serginin,15 Temmuz Perşembe akşamına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı Sergi alanında yer almaya devam edeceği öğrenildi.

Sergiyi gezen bir kişi, "İnsanlar duygulanıyor, yapacak bir şey yok. Olmaması gereken şeyler maalesef. Selçuklu'dan bu yana kadar dış güçlerin yapmış olduğu dini istismar ederek bizi bu hale getirenler. Bu vatan bizim vatanımız, bu toprak bizim toprağımız. Bayraksız, vatansız, topraksız olmuyor. Bunun herkes kıymetini bilmesi lazım." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:35
  • Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:36
  • İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı, 12 kişiyi gözaltına aldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:13
  • Adalet Bakanı Gül'den sivil anayasa mesajı14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:11
  • Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 60 milyonu aştı14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:06
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: FETÖ ihanetinin affı yoktur14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:05
  • 15 Temmuz darbe girişimi davalarında 8 bin 724 sanık hakkında karar verildi14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:04
  • Hakkari'de şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:03
  • Giresun'un Güce ilçesinde etkili olan yağış hasara yol açtı14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:03
  • Selde kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu, 6 saat sonra açıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti