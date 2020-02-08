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Sabiha Gökçen'de termal kameralı kontrol başladı

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'koronavirüs'e yönelik İstanbul'a gelen tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kamera taraması ile kontrol edilmeye başlandı.
Sabiha Gökçen'de termal kameralı kontrol başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'koronavirüs' nedeniyle gelen tüm uluslararası uçuşların yolcularının, termal kameradan kontrol edilmeye başlanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda havalimanı gelen yolcu bölümüne 2 adet, VIP bölümüne 1 adet olmak üzere toplam 3 adet termal kamera yerleştirildi.

24 GÖZLEM YAPILACAK

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, termal kameralarla 24 saat gözlem yapacak. Olası bir vaka tespit edildiğinde ekipler, gerekli prosedürü uygulayarak yolcuya ilk müdahaleyi yapıp 112 Sağlık ekiplerine teslim edecek.

TOPLAMDA 3 KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Sorumlu Doktor Özlem Gündüz başlatılan termal kamera uygulaması hakkında bilgi vererek, "Sayın Bakanımızın emriyle, genel müdürlüğümüzün talimatıyla biz Sabiha Gökçen Havalimanında 3 tane kamera planladık. Dış Hatlar Gelen Yolcuda 2 kamera, 1 tane de VIP'de olmak üzere toplam 3 kamera ile tarama yapacağız. Biz termal kamerayla 38'in üzerinde ateş tespit ettiğimiz zaman önce o yolcuyu alacağız, yolcunun hasta olduğunu öngörerek ona da maskesini takarak sorgulamasını yapacağız. Eğer gerçekten şüpheleniyorsak izole odamıza alıp olası vaka olduğunu değerlendirdiğimizde yolcuyu 112 vasıtasıyla referans hastaneye göndereceğiz." dedi.

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