Sabiha Gökçen'e ulaşmaya çalışan polis aracı kaza yaptı

Havalimanında uçak kazası yaşanmasının ardından olay yerine ulaşmaya çalışan polis ekipleri kaza yaptı. 5 polis yaralandı.

Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARDIMA GİDEN POLİSLER KAZA YAPTI

Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan polisler kaza geçirdi. Havalimanı içerisinde görevli Özel Harekat Polisleri, olay yerinde güvenlik önlemleri almak için harekete geçti.

5 YARALI

Havalimanı içerisinde gerçekleşen kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.