SABİM'e "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde ödül

50 ülkeden 1500'ü aşkın çağrı merkezinin katıldığı "Contact Center World Awards 2020 EMEA" finallerinde birinci olan "SABİM 184" altın madalyanın sahibi oldu.

Sağlık hizmetlerine ilişkin taleplere cevap veren Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM 184), uluslararası alanda önemli bir başarıya imza atarak, "En İyi Kamu Hizmeti" alanında altın madalya ödülünü kazandı.

50 ülkeden 1500'ü aşkın çağrı merkezinin katıldığı "Contact Center World Awards 2020 EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) finallerinde "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde birinci olan SABİM 184, altın madalyanın sahibi oldu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, SABİM'i ziyaret ederek çalışanları tebrik etti.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mustafa Taşdemir'in de katıldığı ziyarette, SABİM'in çalışmaları hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Danışma hattı 7/24 güvenilir bilgi sağlıyor

Bakanlık Bilim Kurulunca hazırlanan algoritma çerçevesinde hazırlanan ve hizmete sunulan danışma hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşların güvenilir ve güncel bilgilere ulaşması sağlanıyor.

Koronavirüs Danışma Hattı'na sesli yanıt sistemi (IVR) algoritma uygulamasıyla 7 milyon 353 bin 938 başvuru, telefon yoluyla ise 3 milyon 145 bin 219 başvuru yapıldı.

SABİM web sitesi, "sabim.gov.tr" vatandaşların sağlık sistemi işleyişi ve sağlık mevzuatıyla ilgili merak ettiği bilgileri alabilecekleri bir platform olarak erişime açıldı.