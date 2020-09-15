Sabunlu su ile yıkanıyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatı ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sabunlu su ile dezenfekte ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirleri harfiyen yerine getiren Mamak Belediyesi, halk sağlığı için geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüsü ile mücadele kapsamında ilaçlama yapmak suretiyle sokakları ve caddeleri yıkadıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Başta belediyemiz olmak üzere halkımızla bir bütün olarak bu tedbirleri alma noktasında bir gayret içerisindeyiz" dedi.

Birlikte yeneceğiz

Alınan tedbirlerin virüsten daha güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Köse, "Biliyoruz ki hiçbir virüs bizim alacağımız tedbirden daha güçlü değildir. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi birlikte yeneceğiz. Bütün caddelerimizi, bütün sokaklarımızı, bütün yollarımızı yıkayarak temizliyoruz. Yoğun iletişim merkezleri olan her yerde dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir. Ekiplerimiz de bu anlamda mahallelerimizde sokaklarımızı yıkama çalışmalarına sürekli devam edecektir. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi bu risk devam ettiği sürece daha çok deterjanla, çamaşır suyuyla, dezenfekte malzemeleriyle temizlik çalışmalarımız devam edecektir" dedi.