Saç tıraşında hijyen önemli

Çankaya’da berberlik yapan Münür Önkan, yaklaşan bayram öncesi vatandaşları uyararak, “Az ücret ödeyim derken sağlığınızdan olmayın. Hijyenik olmayan ucuz yerlerde bayram tıraşı olmayın” dedi.

Çankaya Emek’te berber dükkânı bulunan Münür Önkan, 5 ve 7 lira gibi komik rakamlara tıraş yapan berberlerin birçoğunda hijyen kurallarına uyulmadığını, vatandaşların herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşmaması için dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. “Az ücret ödeyim derken sağlığınızdan olmayın” diyen Önkan, “Tek kullanımlık malzeme kullanmayan, ortak kullanılan tarak, fırça gibi malzemeleri her tıraş sonrası yıkamayan berberlere dikkat edin” dedi.

TIRAŞ ÖNCESİ BUNLARA DİKKAT EDİN

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi berberlerin yoğun mesaisi başladı. Önkan, bayram öncesi saçlarını kestirecek ve tıraş olacak vatandaşların berber seçiminde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Önkan, “Bayram öncesi berberlerde yoğun mesai başladı. Vatandaşların tıraş olmadan önce dikkat etmesi gereken birçok husus var. Kullan at havlu ya da kişiye özel havlu kullanılması gerekli. Diğer malzemelerinde kişiye özel olması, ortak kullanılan tarak, fırça gibi malzemelerin her tıraştan sonra yıkanması gerekli. Yine aynı şekilde ağda kazanlarının temiz olması ve steril olması da önemli” dedi.

UCUZ TIRAŞA KANMAYIN

3-5-7 liraya tıraş eden berberlerin birçoğunda hijyen kurallarına uyulmadığını hatırlatan Önkan, vatandaşların bayram öncesi herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmamaları için uyarıda bulundu. Önkan, “Ucuz fiyata tıraş eden berberlerin birçoğu hijyen kurallarına uymuyor. Hijyen kurallarına uymadıkları gibi kendileri de koruyucu iğnelerini yaptırmıyor. Bizler Hepatit B aşısını ve kontrollerimizi sürekli yaptırıyoruz. Bir berberde çalışan kişilerin sağlık kontrollerini düzenli yaptırması gerekli. Düzenle muayene hastalıkların taşıyıcı unsurunun ortadan kaldırması açısından önemli.”

SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

“Az ücret ödeyim derken sağlığınızdan olmayın. Güvenmediğiniz, hijyenik olmayan yerlerde sırf ucuz diye tıraş olmayın. Kullan at havluların tanesi 30 kuruş. Bu kadar ucuz ve hijyenik bir malzeme kullanma imkânı var iken bazı berberlerde aynı havlu birçok kişiye kullanılıyor. Vatandaşlar bunlara dikkat etsin. Ucuz diye gittikleri berberden ömür boy sıkıntı çekecekleri bir hastalığa yakalanabilirler” diye konuştu.

UZUNUN ÇARESİ VAR, KISANIN YOK

Saç tıraşını memleketlerinde olacak vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Önkan, “Vatandaşlar bilmedikleri bir yerde saçlarını kestireceklerse, saçlarını her zamankinden biraz daha uzun bıraktırsınlar. Farklı bir berberle ilk saç kesiminde anlaşmakta bazen güçlük yaşanabiliyor. Bu yüzden her zamankinden biraz daha uzun bırakmak kısa bırakmaktan daha iyidir. Uzun saçı düzeltmenin çaresi var ama kısa saçı düzeltmenin çaresi yok” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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