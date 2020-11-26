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Saçıyla saz çalan adam videosu hayretler içinde bırakıyor

Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri hayretler içerisinde bırakan bir videoda uzun saçlı bir kişi öyle saz çalıyor ki, izleyenler ağzı açık kalıyor. Sözkonusu kişi saçıyla bile saz çalıyor. İşte saçıyla saz çalan adam videosu:
Saçıyla saz çalan adam videosu hayretler içinde bırakıyor

Herkes saz çalabilir mi? Saz bağlama çalmak yetenek mi gerektirir? Doğuştan yetenekli değilseniz saz çalamaz mısınız? Peki saz çalmak çok mu zordur ki?

Hadi saz çalmayı öğrendiniz, profesyonel bir sanat icra edebilir misiniz? 

Ve en önemlisi saz çalmak var saz çalmak var...

Her saz çalan saz çalmış mı oluyor?

Şimdi biz, bu soruları neden soruyoruz?

Nedeni, sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri hayretler içerisinde bırakan bir video. 

Nerede ve kimler tarafından çekildiği bilinmeyen videoda, uzun saçlı bir kişi öyle saz çalıyor ki, izleyenler ağzı açık kalıyor.

Sözkonusu kişi çılgınlar gibi saç çalıyor... İşi öyle bir noktaya ilerletmiş ki saçıyla bile saz çalıyor; o derece yani.

Türkiye olarak ayakkabısıyla saz çalanların ardından saçıyla saz çalanı da görmüş olduk. 

İşte o saçıyla saz çalan adam videosu: 

Gazeteilksayfa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

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