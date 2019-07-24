Sadece 2018'de 577 bin kişi geldi

Suriyelilere yönelik operasyonların tartışıldığı dönemde alarm zillerini çaldıran istatistik. Türkiye'ye yalnızca geçen yıl 577 bin kişi göç etti. Ankara'nın acilen planlı bir göç politikası oluşturması gerektiğini gösterdi.

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 23,8'lik artışla 577 bin kişiye ulaştı. Türkiye'den göç edenlerin sayısı ise yüzde 27,7 artarak 323 bin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 göç istatistiklerini açıkladı. Resmi verilere göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artarak 577 bin 457 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 52,7'sini erkek, yüzde 47,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 466 bin 890'ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Türkiye'den göç eden kişi sayısı ise 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 oldu. Bu nüfusun yüzde 53,3'ünü erkek, yüzde 46,7'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 136 bin 740'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 187 bin 178'ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

EN FAZLA GENÇLER GİTTİ

Türkiye'ye 2018 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 11,9 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 11,5 ile 20-24 ve yüzde 10,3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Diğer yandan Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,7 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13,2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu izledi.

EN FAZLA IRAKLILAR GÖÇ ETTİ

Türkiye'ye 2018 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 23,6 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla yüzde 9,6 ile Afganistan, yüzde 8,4 ile Suriye, yüzde 7,5 ile Türkmenistan ve yüzde 6,8 ile İran vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 20,6 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla yüzde 7,4 ile Azerbaycan, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 5,4 ile Türkmenistan ve yüzde 4,9 ile İran vatandaşları takip etti.

İSTANBUL'A 202 BİN KİŞİ GELDİ

Türkiye'ye 2018 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 201 bin 957 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa ve 14 bin 671 kişi ile İzmir takip etti. Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 113 bin 430 kişi ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 28 bin 410 kişi ile Ankara, 18 bin 408 kişi ile Antalya, 16 bin 789 kişi ile Gümüşhane ve 13 bin 468 kişi ile İzmir izledi.

İSTANBUL'DA 547 BİN SURİYELİ'NİN KAYDI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 80 bin kaçak göçmenin sınırdışı edileceğini söyledi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bir etkinlikte konuşan Soylu, şöyle devam etti: "Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. 20 Temmuz itibariyle rakam 43 bin. Bu yıl itibariyle de biz ortalama 80 bin, yani geçen seneden neredeyse, yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'a bulunan 1 milyon 69 bin Suriyeliden 547'bininin kayıtdışı olduğunu söyleyerek kaydı başka kentte bulunan kişiler söz konusu kente gönderilecek, kaydı bulunmayanların ise sınırdışı edileceğini açıkladı.

'SINIR DIŞI EDİLMESİNLER' KAMPANYASI

İstanbul'da kaçak Suriyelilerin sınırdışı işlemleri devam ederken DurDe Platformu 'Hepimiz Göçmeniz-Irkçılığa Hayır' kampanyası başlattı. "Sınır dışı etmeye son, Suriyelilere dokunmayın" çağrısı yapan kampanya metninde şu ifadeleri kullandı: "İçinden geçtiğimiz dönem, başta Suriyeliler olmak üzere tüm göçmenlerin artan bir şekilde hedefe konduğu bir dönem. Bu ülkede bir göçmen sorunu varsa eğer, göçmenler bu sorunun kaynağı değil mağdurlarıdır. Göçmenleri salgın hastalık gibi gören politikalar sorunu yalnızca derinleştirecektir. Göçmenler için daha fazla denetim değil, kalıcı hak ve statü istiyoruz."

7 AYDA 144 SIĞINMACI UMUT YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre savaş, iç karışıklık ya da ekonomik nedenlerden dolayı ülkelerinden ayrılan düzensiz göçmenlerin daha iyi bir yaşam ümidiyle çıktıları 'umuda yolculukları' bazen ölümle sonuçlanıyor. Düzensiz göçmenler önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye geliyor, daha sonra Akdeniz, Ege hatta Karadeniz üzerinden aynı şekilde Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Bu yıl içerisinde şu ana kadar, Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen, denizde boğularak hayatını kaybetti. Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya ya da başka şehirlere gitmeye çalışırken meydana gelen trafik kazalarında ise yine 6 aylık dönemde 64 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Yasa dışı yollarla bu yıl Türkiye'ye giriş yapmaya çalışanlardan 39'u Van'da (İran sınırında), Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyenlerden 13'ü ise Edirne'de donarak hayatını kaybetti. Verilere göre, bu sene 144 düzensiz göçmen, trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerle öldü.

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14 AVRUPA ÜLKESİNDEN AKDENİZ ANLAŞMASI



Avrupa Birliği'ne üye 14 ülke, Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların paylaşılması için Almanya ve Fransa tarafından önerilen 'dayanışma mekanizmasını' kabul etti. Kararı duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 üye ülkenin dış ve iç işleri bakanlarını bir araya getiren Paris'teki zirvenin sonucunu bu şekilde kamuoyuna duyurdu. Macron 14 ülkeden sekizinin de yeni mekanizmaya 'aktif' katılım sözü verdiğini belirtti. Reuters'in Fransız hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre bu ülkeler Almanya ve Fransa'nın yanı sıra Portekiz, İrlanda, Finlandiya, Litvanya, Hırvatistan ve Lüksemburg. Macron Paris'te yaptığı açıklamada diğer ülkeleri de Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların paylaşımıyla ilgili mekanizmaya katmak için adımlar atacaklarını söyledi. Ancak öneriye karşı çıkan ülkelerin başında İtalya geliyor. Roma, Akdeniz'de sığınmacıları kurtarma gemilerinin limanlarına yanaşmasına izin vermiyor.