Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor!

İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Sadettin Saran, bir sonraki Fenerbahçe kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Fenerbahçe eski yöneticisi Sadettin Saran, bir sonraki kongrede aday olacağını açıkladı.

Sadettin Saran yaptığı açıklamada, "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer." ifadelerini kullandı.

2018 yılında Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç, 2021 yılında yapılan seçimlerde 2. kez kulüp başkanı olmuştu. Koç'un 3 yıl daha görev süresi devam ediyor ancak kötü gidişat nedeniyle sezon sonu seçim kararı alınabileceği de tartışılan konular arasında yer alıyor.