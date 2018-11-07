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Safer ayının son çarşamba günü namazı

Safer ayının son çarşamba günü belalardan muhafaza olmak ve şerlerden kurtulmak için kılınacak namazın ayrıntıları haberimizde: Safer ayının son Çarşamba günü namazı nasıl kılınır, hangi dualar edilebilir, safer ayının son Çarşamba günü hangi gün?
Safer ayının son çarşamba günü namazı

Safer ayının son Çarşamba günü namazı nasıl kılınır, hangi dualar edilebilir, safer ayının son Çarşamba günü hangi güne denk geliyor soruları pekçok vatandaş tarafından sorgulanıyor.

Safer ayının son çarşamba günü belalardan muhafaza olmak ve şerlerden kurtulmak için kılınacak namazın ayrıntılarını sizler için derledik:

Hicri Safer ayı, resmi takvime göre 10 Ekim 2018 tarihinde başladı ve 9 Kasım 2018’de sona erecek.

Safer ayına özel ibadetler arasında, son Çarşamba günü namazı da bulunuyor.

Şerlerden kurtulmak, tüm belalardan muhafaza olmak için kılınıyor. 

Peki Safer ayının son Çarşamba günü resmi takvime göre hangi güne denk geliyor?

Safer ayının son çarşambası bugün yani 7 Kasım.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın aktarımlarına göre, İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû)nun babasının ve evvelce kendisinin de mensûbu bulunduğu Çeştiyye Tarîkatı meşâyihından Şeyh-i Kâmil Ferîdüddîn Genc-i Şeker Hazretleri'nin, tarîkatın müessisi ve evliyânın reîsi Hâce Mu'înüddîn-i Çeştî (Kuddise Sirruhû)nun evrâdından nakline göre; her sene üç yüz yirmi bin belâ gökten yere nâzil olur, bunların hepsi de safer ayının son çarşambasında vâki olur. Bu yüzden o gün senenin günlerinin en çetin geçen günü olur. 

O gün her kim dört rekât namaz kılar da her bir rekâtında Fâtiha'dan sonra 17 kere Kev ser Sûresi, 5 kere İhlâs Süresi ve birer kere Felak-Nâs Sûrelerini okur, namaz bittikten sonra da 7 kere istiğfâr edip ellerini kaldırarak aşağıda zikredilen duâyı okursa Allâh-u Te'âlâ keremiyle onu o gün yağan bütün belâlardan muhâfaza eder ve o günden îtibâren bir dahaki senenin tamâmına kadar çevresinde hiçbir belâ dolaşmaz. (Muhammed ibnü Hatîrid- dîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rave'z-zam'ân fî fezâili'l-eşhuri ve'l-eyyâm, sh:4; Muhammed Ebu'l- Yüsr 'Âbidîn, Tenbîhu”l-kulûbi'n-nâ'îme 'ale'l-evrâdi'd-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed'iye ve'l-ezkâr, sh:123-127)

Bu gecede okunması tavsiye edilen dualardan biri ise şöyle:

"Ey Allâh! Efendimiz Muhammed'e (ve Ehl-i Beyti'ne) öyle bir salât et ki; onun se bebiyle bizi bütün korkulardan ve âfetlerden kurtarasın, onun sebebiyle bütün ihtiyaçla rımızı göresin, onun sâyesinde bizi bütün günahlardan temizleyesin, onun vesîlesiyle bizi derecelerin en yücesine yükseltesin, yine onun sâyesinde bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştırasın. Muhakkak Sen her şeye Kâdir'sin." (Mahmûd Sâmî, el-Ed'iye ve'l-ezkâr, sh:123-127)

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