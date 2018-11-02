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Şafii Mezhebi - Şafii Mezhebi'nin kurucusu kimdir? Amelde Mezhepler..

Sünni Müslümanlar arasında amelde mezheplerden Şafii Mezhebi'nin kurucusu kimdir? Şafii Mezhebi nedir? İşte Şafii Mezhebi hakkında bilgi..
Şafii Mezhebi - Şafii Mezhebi'nin kurucusu kimdir? Amelde Mezhepler..

Şafii Mezhebi nedir? Şafii Mezhebi'nin kurucusu kimdir? Amelde Mezhepler kaç tanedir? 

Şafii Mezhebi;

Bu mezhebin kurucusu İmam Muhammed b. İdris Eş-Şafidir. İmamı Şafi Hicri 150 (M.767) yılında Gazze’de doğmuş 204 ( M.819) yılında Mısırda Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. İmamı Şafii büyük bir İslam bilginidir. İmam Malik ve İmam Muhammed den ders okumuştur. İmamı Şafii Arap dilini şiir ve tarihini çok iyi bilirdi. Şafii Mezhebi Mısırda Güney Arabistan da, doğu Afrika da, Azerbaycan da, doğu Anadolu da, Endonezya adalarında ise hâkim olan tek mezhep Şafii mezhebidir.

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