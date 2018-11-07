Safran bitkisi öyle değerli bir bitki ki, kökü, yaprağı ve poleni bile para ediyor. Safran ne işe yarıyor? Gıda, boya, ilaç, kozmetik sektörlerinde kullanılan safranın kilo fiyatı ne kadar? Safran neden bu kadar pahalı? Sizler için derledik:

Safran bitkisi öyle değerli bir bitki ki, kökü, yaprağı ve poleni bile para ediyor. Bu nedenle de mucize bitki olarak gösterilen ve gıdada kullanıldığında dünyanın en pahalı baharatına kaynak oluşturan safran bitkisi ülkemizde en çok Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunuyor. Nitekim bu ilçe ile özdeşleşmiş durumda. İlçe adını da bu bitkiden alıyor.

Peki bugün safranın kilo fiyatı ne kadar? Safran neden bu kadar pahalı ? Safran ne işe yarıyor ?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, safran bitkisi çok değerli çünkü, ilaç, kozmetik, boya ve gıda gibi birçok sektörde kullanılıyor.

Ve bir kilo safran için onbinlerce çiçek gerekiyor oluşu değerini artırıyor.

Sonuç itibariyle, safran bitkisinin yaprakları, kökü ve polenleri de değerlendiriliyor çünkü üreticiye ciddi bir para kazandırıyor.

Safranbolu ’da safran hasadı başladı.

Ekim ayı sonu Kasım ayı başlarında safranlar 15 ila 30 cm uzunluğuna geldiğinde toplanmaya başlanıyor. Bir tarlaya safran soğanları ekince, bu soğanlar o toprakta üç yıl boyunca ürün verebiliyor. Bu arada toprak altında safran soğanlarının sayısı artıyor. Yıl yıl fazla soğanlar toplanıp, fide olarak, tohum olarak başka yerlere dikilebiliyor, satılabiliyor.

Safranın kilosu ne kadar ?

Hasattan sonra, yaklaşık 80 bin safran çiçeğinden sadece yarım kilo kadar saf safran çıkıyor. 160 bin safran çiçeğinden 1 kilo saf safrana tekabül ediyor. Bu saf safranın kilogram fiyatı ise 30 bin TL’den satışa sunuluyor.

Saf safran, ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor. Bu özelliği ile boya sektöründe çok fazla kullanılıyor.

Safranın kırmızı renkteki poleni de çok değerli iken, diğer kısımları da satılarak üreticisine gelir kaynağı oluyor.

Yine safranın mor renkli çiçekleri ve sarı polenleri de üreticisine maddi getiri sağlıyor.

Safranbolu’lu üreticilerden İsmail Yılmaz, bu yıl 16 dönüm safran ekimi gerçekleştirdiğini, şunları söylüyor: "Verim güzeldi. Çiçeklenme devam ediyor ama biraz azaldı. Zirveden geriye döndü, yine toplamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki sezon dikeceğimiz yerin hazırlıkları var. Geçen yıl söktüğümüz soğanlardan kalan soğanları söküp, yeni yere ilave ediyoruz. Kış öncesinden yeri otlanmaması ve yumuşak kalması için sürüyoruz, hazırlıyoruz. İlkbaharda toprağı tekrar süreceğiz."

Bir dönüm safran bitkisinden yarım kilo ürün

Dönüm başına yaklaşık yarım kilogram ürün aldıklarını belirten üretici, "Bizim 16 dönümden yaklaşık 10 kilogram civarında bir ürün, inşallah bu sene alırız. Mor yapraklarının tamamı sipariş, sarı polenleri de satılıyor. Şu an onlar da çok rağbet görüyorlar. Soğanı da (kök) satıyoruz aynı zamanda. Haziran ayında söktükten sonra talep edenlere soğan veriyoruz. Kökünden yaprağına kadar her şeyi para" diyor.

Bu arada safranın mor yaprağı ve sarı polenleriyle ayrıca reçel de üretilebiliyor.

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