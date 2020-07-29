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Safranbolu bayramda ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaracak

Üç bin yıllık kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" Safranbolu'da, Kurban Bayramı öncesinde yapılan rezervasyonlarla otel ve pansiyonların büyük bölümü doldu.
Safranbolu bayramda ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaracak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar tamamlandı.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların öne çıktığı Safranbolu, büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla bayram tatili için en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

Tarihi ilçede 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenlerin tercih ettiği, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçe, yabancı turistlerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan olmak üzere yurt içinden de çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Bayram tatiline yönelik hazırlıkların tamamlandığı "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu, ziyaretçilerini kültürel mirasıyla tarih yolculuğuna çıkaracak.

Ziyaretçilere Safranbolu lokumu ikram edilecek
Tarihi ilçeye 4 günlük Kurban Bayramı tatili için gelenler, bölgeye özgü lokumları da tatma fırsatı bulabilecek.

Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören Safranbolu lokumu, ilçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından üretiliyor.

Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor.

İlçeyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebilen "dünyanın en pahalı bitkisi" safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, bayram boyunca üretici ve satışını yapan esnaf tarafından misafirlere ikram edilecek.

"Safranbolu bu bayramda da tatilcilerin uğrak yeri olacak"
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine, Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olan Safranbolu'nun her bayram olduğu gibi bu bayramda da tatilcilerin uğrak yeri olacağını söyledi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle diğer bayramlardan farklı bir bayram geçirileceğini anlatan Köse, "Normalleşme süreciyle ilçemize gelen turist sayısında artış yaşandı. Kurban Bayramı'nda da ilçemizde yoğunluk yaşanacağını biliyoruz. Özellikle bayram tatillerinde doluluk oranları yüzde 100'lere çıkıyor. Bu bayramda geçen bayramlar kadar olmasa da yine yoğunluk yaşanacağını biliyoruz. Bunu rezervasyonlardan anlıyoruz." diye konuştu.

Köse, ek tedbirler aldıklarını vurgulayarak, "Öncelikle hijyen konusunda çok titiz çalışmalarımız var. Maske takma ve sosyal mesafe de olmazsa olmazlarımız arasında. Hem sokak ve caddelerimiz hem de turistik alanlarımız dezenfekte ediliyor. Turistik tesislerimiz de aynı şekilde. Özel ekipler oluşturduk ve sık sık denetimler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hafta sonları ve tatil günlerinde ilçede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor"
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi Şebnem Urgancıoğlu Ergüder de ilçenin kültür turizmi açısından öne çıktığını kaydetti.

Türkiye Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ergüder, hafta sonları ve tatil günlerinde ilçede ziyaretçi yoğunluğu yaşadığını aktararak, "Kültürel turizmi ve daha çok kısa tatili tercih edenler ilçemize geliyor. Günübirlik tatili tercih edenler de ilçemize geliyor. Buna en büyük etkenlerden birisi de büyük şehirlere yakın olması. Kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve somut mirasının yanında soyut mirasını da yaşatması ilçeye ilgiyi artırıyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda Safranbolu tatilcilerin tercih nedeni olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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