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Sağanağın sele neden olduğu İzmir'de kent merkezine 78 kilogram yağış düştü

Şiddetli sağanağın sel ve su baskınlarına neden olduğu İzmir'de kent merkezi 77,9 kilogram yağış aldı.
Sağanağın sele neden olduğu İzmir'de kent merkezine 78 kilogram yağış düştü

Şiddetli sağanağın sel ve su baskınlarına neden olduğu İzmir'de kent merkezi 77,9 kilogram yağış aldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışlardan en fazla körfez etrafındaki ilçeler etkilendi.

Kent merkezindeki Konak ilçesinde dün 06.00 ila bugün 06.00 saatleri arasında metrekareye düşen yağış miktarı 77,9 kilogram oldu. Bu yağışın büyük kısmı 18.00 - 24.00 saatleri arasında kaydedildi.

Bornova, metrekareye 69,3 kilogram ile en fazla yağışın düştüğü ikinci ilçe oldu. Buca 62, Kemalpaşa 53, Gaziemir 49,2, Menderes 36,2 kilogram yağış aldı. Torbalı 6,6 kilogram ile yağış miktarı en düşük ilçe olarak kaydedildi.

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan yağışın büyük kısmının 6 saat içerisinde düşmesinin suyun tutunmasını engellediği, sel ve su baskınlarına neden olduğu ifade edildi.

Hava sıcaklığı düşecek
Kentte yağış geçişlerinin devam edeceği ancak bugün ve yarın kuvvetli yağış beklenmediği bildirildi.

Yarın aralıklarla yağış görüleceği, cuma gününden itibaren havanın soğuyacağı aktarılarak sıcaklığın düşmesiyle iç kesimlerdeki Ödemiş, Bayındır, Tire gibi ilçelerde yüksek kesimlere kar yağmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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