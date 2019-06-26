  • BIST 95.562
  • Altın 261,121
  • Dolar 5,7683
  • Euro 6,5537
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Sağanak geliyor!

Özellikle bir haftadır nemle birlikte kıyı kesimlerinde daha etkili olan sıcak havalar yeni açıklama geldi.
Sağanak geliyor!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede hava az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bölgede ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kara Harp Okulu davasında karar26 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
  • ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi26 Haziran 2019 Çarşamba 10:58
  • Yıldırım açıkladı: Artık ne iş yapacak26 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
  • TSK'da kritik açıklama: Kaç kişi ihraç edildi26 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
  • Güne Edirne'den gelen korkunç bir haberle uyandık: 10 ölü, 30 yaralı26 Haziran 2019 Çarşamba 10:30
  • Trabzon'da en renkli yayla göçü26 Haziran 2019 Çarşamba 10:05
  • PKK'ya darbe üstüne darbe: Bakanlık duyurdu26 Haziran 2019 Çarşamba 09:56
  • Fuhuş çetesi çökertildi26 Haziran 2019 Çarşamba 09:50
  • Ömer Çelik'ten önemli seçim mesajı: Tüm yönleri ile ele alınacak26 Haziran 2019 Çarşamba 09:47
  • Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi26 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti