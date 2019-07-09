Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesi ve İstanbul’un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İstanbul’un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Duyuruya göre, Edirne'nin Meriç, Uzunköprü, İpsala ve Keşan; Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.