Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İstanbul’un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Duyuruya göre, Edirne'nin Meriç, Uzunköprü, İpsala ve Keşan; Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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