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Sağanak kuraklık tehlikesi yaşayan Edirne'de barajları doldurdu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte etkili olan sağanağın barajlardaki doluluğu yüzde 15 artırdığını söyledi.
Sağanak kuraklık tehlikesi yaşayan Edirne'de barajları doldurdu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği toplantıda, kentte son 3 günde metrekareye ortalama 109,6 kilogram yağış düştüğünü ifade etti.

Kurak geçen dönemin ardından gelen yağışın yüzleri güldürdüğünü aktaran Gürkan, "Bu yağışlardan önce Süloğlu Barajı'nın toplam su rezervi 14 milyon metreküpe düşmüştü, doluluk yüzde 31 civarındaydı. Son yağışlarla barajın doluluğu yüzde 46'ya ulaştı. 14 milyon metreküplük hacmi de yaklaşık 21 milyon metreküpe ulaştı. 7 milyon metreküplük artış oldu. Bu bizim açımızdan sevindirici bir gelişme oldu." dedi.

Yaklaşık 150 milyon metreküp hacmi olan Kayalıköy Barajı'ndan 2017'den beri içme su temin edildiğini anımsatan Gürkan, "Bu barajımızda doluluk yüzde 6'ya düşmüş, su miktarı 8,5 milyon metreküp olmuştu. Bu bizi ciddi anlamda tedirgin etmişti. Yağışlarla beraber doluluk oranı yüzde 21'e, su hacmi de 31 milyon metreküpe çıktı. Yani bugün itibarıyla yaklaşık 23 milyon metreküp su aldı. Edirne'nin yıllık su ihtiyacı yaklaşık 18-20 milyon metreküp. Son 3 günlük yağışla iki barajda, yaklaşık bir buçuk yıllık su ihtiyacımızı temin etmiş olduk." diye konuştu.

"Sıkıntı yaratacak bir şey yok"
Gürkan, Tunca Nehri'nin Sarayiçi'nde taşması nedeniyle Saraçhane ve Kanuni köprülerinin trafiğe kapatıldığını ve önlemlerin alındığını ifade etti.

Nehrin taşmasına bağlı sorun yaşanmadığını aktaran Gürkan, "Sıkıntı yaratacak bir şey yok. Sarayiçi ve Er Meydanı'na su girmiş durumda. Arkadaşlarımız zemin kotundaki malzemeleri yukarıya taşıdılar. Bir zarar ziyan yok. Kırkpınar'a da daha çok zaman var." ifadelerini kullandı.

Gürkan, gelecek günlerde kar beklendiğini de belirterek, "Tüm ekiplerimiz hazır. Vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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