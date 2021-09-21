Sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 11 ile uyarı

Marmara, Karadeniz ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu ve Trabzon'a uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Yozgat, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile zamanla il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık