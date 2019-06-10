Sağanak yağış nedeni ile Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Ankara Valiliği, şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan su baskınları ve taşkınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, sel felaketi nedeniyle 3 vatandaşın hayatını kaybettiği bel

Ankara'da başlayan sağanak, Etimesgut ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin dört bir yanında araçlar mahsur kaldı. Bazı yollar oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. İlçede sağanak devam ediyor. Belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

ANKARA VALİLİĞİ: 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valiliği, şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan su baskınları ve taşkınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, sel felaketi nedeniyle 3 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde başlayan sağanak yağışlar sonucunda Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle A. Arslan, Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir" denildi.

Polatlı ilçesinde de bir kısım ekili alanların su baskınına maruz kaldığının aktarıldığı açıklamada, "AFAD, DSİ, belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

SELE KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle evinin bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapılan Ayşe Arslan (56), hayatını kaybetti.

Kent genelinde etkili olan sağanak, Karataş Mahallesi’nde sele neden oldu. Birçok evi su basarken, sel sularına engel olmak için bahçe kapısını kapatmaya çalışan Ayşe Arslan, sulara kapıldı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Arslan, köylüler tarafından sudan çıkarıldı. Köylüler, durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

'BAHÇE KAPISINI KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN SELE KAPILDI'

Olayı anlatan görgü şahitlerinden Mustafa Ulu, "Ayşe Arslan, bahçe kapısını kapatmaya çalışırken suya kapıldı. Aşağıda büze takılmıştı. Biz onu çıkardık oradan, vefat etmişti. Daha sonra muhtarı aradık, ambulans ve ekipler geldi. Sağlık ekipleri geldiğinde kadını vefat etmiş halde buldu" dedi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SUYU BOŞALTMAK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde esnaflık yapan Metin Altınışık (54), iş yerine dolan suyu boşaltmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Piyade Mahallesi'nde meydana geldi. Kent genelinde etkili olan sağanak, Piyade Mahallesi’nde birçok iş yeri ve evin suyla dolmasına sebep oldu. Dükkanına dolan suyu tahliye etmeye çalışan Metin Altınışık, elektrik akımını kesmek için depoya indi. Altınışık, yerden yükselen suların elektrikle temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Komşularından haber alamayan çevre esnafı, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, Ankara Büyükşehir ve Etimesgut Belediyesi ekipleri dükkanda arama yaptı. Kadavra köpekleriyle arama yapan AFAD ekipleri, 4 saat süren çalışmanın ardından Altınışık’ın cansız bedenine ulaştı. Altınışık’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut'ta hayatı felç etti. Yaklaşık 2 saat süren yağış dolayısıyla çok sayıda iş yerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti. Yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede çok sayıda otomobil ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı yolcu otobüsleri de mahsur kaldı. Yolda kalanlar araçlarını iterek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Bu arada ilçede düğün salonuna ait otoparkta bulunan çok sayıda araç sular altında kalarak, zarar gördü.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

İlçede yaşanan sel sonrası Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Kentte sağanak yağış Etimesgut'un yanı sıra Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de etkili oluyor.

ANNE İLE KIZI BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Ankara’da, etkili olan sağanak nedeniyle bodrum kattaki evlerinde mahsur kalan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17), kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Ankara genelinde etkili olan sağanak, Sincan ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül Sokak’taki apartmanın bodrum katında oturan Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman, bir anda yükselen sel suları nedeniyle dairede mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, boğulmak üzere olan anne ve kızını kurtarmak için çalışma başlattı. Dairenin kapısını kıran Fatih Polis Merkezi'nde görevli Komiser Yardımcıları Hakan Gür ve Kadir Gönüllüer, sel sularının tahliye edilmesini sağladı. Yüksekliği 1,5 metreyi bulan suların arasından son anda kurtarılan anne ve kızı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.