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Sağduyu Çağrısı

Altındağ Battalgazi’de mahalleli ile bir grup göçmen arasında kavga çıkması ve Emirhan Yalçın adlı vatandaşımızın bıçaklanarak öldürülmesi üzerine başlayan gerginlik tehlikeli boyutlara ulaşırken, yetkililer sağduyu çağrısı yapıyor. 
Sağduyu Çağrısı

 “SUÇ BİREYSELDİR”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olay üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışıldığını, bu provokasyonların hedefinin ülkemize ve insanımıza zarar vermek olduğunu belirterek “Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hakettikleri cezayı alacaklardır” dedi. Çelik “Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız” diye ekledi. 

EMNİYET: “76 PROVOKATÖR YAKALANDI”

Ankara Emniyeti’nden yapılan açıklamada da, olay üzerinden vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki olaylara karıştıkları tespit edilen 76 kişinin yakalandığı belirtilerek “Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur” denildi.  

Altındağ Battalgazi’de mahalleli ile bir grup göçmen arasında kavga çıkması ve Emirhan Yalçın adlı genç vatandaşımızın bıçaklanarak öldürülmesi üzerine başlayan gerginlik tehlikeli boyutlara ulaşırken, yetkililer sağduyu çağrısı yapıyor. 

“SUÇ BİREYSELDİR”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olay üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışıldığını, bu provokasyonların hedefinin ülkemize ve insanımıza zarar vermek olduğunu belirterek “Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hakettikleri cezayı alacaklardır” dedi. Çelik “Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız” diye ekledi. 

emirhan-defnedildi.jpg

EMNİYET: “76 PROVOKATÖR YAKALANDI”

Ankara Emniyeti’nden yapılan açıklamada da, olay üzerinden vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki olaylara karıştıkları tespit edilen 76 kişinin yakalandığı belirtilerek “Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur” denildi.  

SAĞDUYULU OLMA VAKTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal da, Altındağ'da yaşanan olaylar ilgili sağduyulu olmaya davet etti. Ünal bölgede olayları provoke edenlerin olduğunu belirtti. Ünal, sosyal medya hesabından "Emirhan kardeşimizin vefatı hepimizi üzdü. Katil yakalandı. Ancak bölgede olayı provoke edenler var. Sağduyulu olma vakti. Bir katil yüzünden yüzlerce masum insan mağdur edilmemeli" paylaşımında bulundu.

“BİRLİK İÇERİSİNDE ZORLUĞU AŞABİLİRİZ”

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise, sağduyu çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Emirhan’ımızı toprağa vermemizin acısını yaşarken ilçemizde istenmeyen olayların yaşanması hepimizi derinden üzdü. Millet olarak geçmişte sergilediğimiz birçok örnekte olduğu gibi birlik içerisinde her türlü zorluğu aşabiliriz. Zaman sağduyu ile hareket etme zamanı...”

“EYLEMLERE PAYE VERMEYİN”

AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Battalgazi Mahallesi’nde meydana gelen üzücü hadise sonucu vefat eden Emirhan kardeşimize Allah’tan rahmet diliyor; bu acı olayı fırsat bilerek birlik ve beraberliğimize kast etmeye yönelik girişilen provokatör eylemlere paye vermemek için ilçe sakinlerimizi sağduyuya davet ediyorum.”

EMİRHAN EBEDİYETE UĞURLANDI

Emirhan Yalçın, memleketi Çubuk'ta bulunan Paşa Mezarlığına gözyaşları içerisinde önceki gün defnedildi. Düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

TUTUKLANDI 

Olayla ilgili gözaltına alınan iki yabancı uyruklu zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

 

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