Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi 

Her yağmur yağdığında su taşkınlarının yaşandığı Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmalarında sona yaklaşılırken, bölgede asfalt serim çalışması da başlatıldı.

Son olarak Yeşilbayır Mahallesi’nde her yağışta dükkân ve evlerin bodrum katlarını pis su basan Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’nde çalışma başlatan ASKİ ekipleri, bölgede ana kolektörü yenileyip, yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayrıştırıyor.

Hızla ilerleyen çalışmalarda sona yaklaşılırken, Sağduyu Caddesi ve çevresinde 4,5 kilometre, Dereboyu Caddesi’nde ise 650 metre yağmur suyu ve 650 metre de atık su imalatı gerçekleştiriliyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk mahalle muhtarlarıyla birlikte hem esnafa hem de vatandaşlara yerinde incelediği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

SEL MANZARALARINA SON

ASKİ ekiplerinin sahada yoğun mesai harcadığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

“Sağduyu Caddesi yıllar önce gecekondu bölgesinden katlı yapılaşmaya döndü. Bu geçiş döneminde kısmen ihmal edilen çapların büyütülmesi gerekiyordu. Gerek Sağduyu Caddesi gerekse de caddeye bağlantı veren eğimin fazla olduğu ara sokaklardaki sıkıntıyı çözmek adına yaklaşık 4,5 kilometre civarında yağmur suyu ve pis su hattı döşüyoruz. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ise bölgede asfalt çalışması başlatacak. Kalıcı çözüm adına altyapı ve üstyapı imalatlarımızı bitirdikten sonra caddede bir daha yoğun yağışlarda herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyorum.”

Dereboyu Caddesi’ndeki çalışmaları da yakından takip ettiklerini belirten ve esnafı ziyaret eden Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“Özellikle esnafımızın ciddi sıkıntı yaşadığı Dereboyu Caddesi’nin 435 Sokak ile kesiştiği noktadayız. En son yağışta yaşananlar göz önüne alındığında söz konusu tablonun bir daha yaşanmaması, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Buraya bağlantı sağlayan çok dik sokak ve caddelerde örneğin Mutlu Caddesi’nde çok büyük ızgara imalatları yapıyoruz. Çünkü Dereboyu Caddesi’ne taşkın ulaşmadan boğalım, kısmen sisteme suyu aktaralım istiyoruz. Karşımıza sürekli enerji hatları, internet hatları, değiştirilmesi gereken eski hatlar çıkıyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz.”

MAHALLE MUHTARLARINDAN ASKİ’YE TEŞEKKÜR

Şiddetli yağış sonrası su taşkınlarının bölgede uzun zamandır devam ettiğini, bu sorunu kökten çözüme kavuşturmak için Büyükşehir ekiplerinin yoğun çalıştığını vurgulayan Küçükkayaş Mahalle Muhtarı Serkan Çetintaş, “Su baskını gibi sıkıntılarımızın bundan sonra olmayacağını umut ediyoruz. Asfaltımız da biterse esnafımız, vatandaşımız şu sıcaklarda tozdan kurtulacak. Teşekkür ediyoruz” dedi.



ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Mutlu Caddesi’nde devam eden ızgara imalat çalışmalarını denetlerken, Yeşilbayır Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal da, “Mansur Yavaş başkanımıza ve genel müdürümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Asfalt atıldığı zaman mahallemize güzel bir hizmet gelmiş olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, mahalle esnafı; 9 Haziran 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde Dereboyu Caddesi’nde büyük maddi hasarın meydana geldiğini, Kutlu Mahallesi Mutlu Caddesi ve General Zeki Doğan Mahallesi 489. Sokaktaki arazinin topografik yapısından dolayı sel sularının doğrudan Dereboyu Caddesi’ne yöneldiğini vurgulayarak yıllarca ihmal edilen altyapı çalışmalarının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede yaşayan esnaf daha önce Mamak Belediyesinin halkın parasıyla yaptırdığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesini suçlayan pankarta tepki göstererek ASKİ tarafından yapılan çalışma alanına, “Yeşilbayır halkı hizmetin en iyisine layık. Eskimiş altyapımızı baştan aşağı yenileyen Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz” yazılı pankart astı.



