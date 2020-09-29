Sağlığa pedal çevirdiler

Ankara’da Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri de Eymir Gölü’nde sağlığa pedal çevirdi.

Düzenlenen etkinliğe AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ve AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ile çok sayıda AK Parti’li genç katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Salgın nedeniyle hareketliliğimiz azaldığı bu dönemde Ankara İl Gençlik Kollarımızla birlikte Ankara’mızın doğa harikası yerlerinden Eymir gölünde pedal çevirdik.

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla birçok etkinliğin gerçekleştirildiği bu haftada bütün genç kardeşlerimizi ve Ankaralı hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşam için hareketli olmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz. Tabi bu etkinlikleri yaparken, salgın tedbirlerini de asla elden bırakmamalı, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz."