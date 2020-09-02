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Sağlığımızın teminatı bozuluyor

TVHB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uludağ veteriner hekimlerin haklarının her geçen gün yavaş yavaş ellerinden alındığını belirterek, "Kadrolara başka meslek grupları atanıyor. Hayvancılığın ve sağlığımızın teminatı bozuluyor” dedi.
Sağlığımızın teminatı bozuluyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uludağ veteriner hekimlerinin soranlarını gazetemize anlattı. Uludağ, veteriner hekimlerin haklarının her geçen gün yavaş yavaş ellerinden alındığını, veteriner hekimleri kendi mesleği ile ilgisi olmayan kişilerin emri altında çalıştırıldığını söyledi. Uludağ, “Yüzde yüz veteriner hekimin çalışması gereken kadrolara, başka meslek mensupları atandı. Bu ülkenin hayvancılığının ve sağlığımızın teminatı bozuluyor” ifadelerini kullandı.

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HAYVANCILIK MUHTAÇ DURUMA GELECEK
Uludağ, veteriner hekimlerin sorunlarının çok fazla olduğunu söyleyerek, “Veteriner hekimler bugün Türkiye’de en zorlu işleri üstlenmiş durumdalardır. İnsan ve hayvan sağlığı için her türlü zor görevde çalışmasına rağmen, meslek istenilen yerde değil. Buna paralel olaraktan her geçen gün haklarımız elimizden yavaş yavaş alınmaktadır. Bu da ülke hayvancılığının ileride daha fazla yurt dışına muhtaç durumuna geleceği anlamına geliyor.”

HAYVAN SAĞLIĞI EŞİTTİR, İNSAN SAĞLIĞI
Antrax (şarbon), deli dana, Kovid-19 gibi hastalıklar yaşanıyor. Bunlardan sonra hangi hastalıklar yaşanacak o da belli değil. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği yaşanmaktadır. Mikroorganizmaların hayatta kalabilmeleri için kendilerini değiştirmekte olduğu biliniyor. Her hangi bir zararsız mikroorganizma değişime uğrayarak zararlı hale gelebilir. Mikroorganizmalarda rezerv olarak en çok hayvanlarda bulunur. Bu yüzden hayvan sağlığı eşittir, insan sağlığıdır.” 

VETERİNER HEKİM HAYATIN TÜM AŞAMASINDA
“Sağlıklı beslenirsek hastalıklara karşı direncimiz artar. Direncimiz artar ise hastalığa yakalanma şansımız azalır. Veteriner hekim burada çok önemlidir. Hayvanla doğrudan temas edendir. Buna rağmen haklarımız verilmiyor. Her geçen gün zora sokuluyor. Veteriner hekim hayatımızın tüm aşamasındadır. Sokaktaki hayvanlardan tutun da marketten aldığımız süte, peynire, gıdaya kadar.” diye konuştu.

MESLEK İLE İLGİSİ OLMAYAN KİŞİLERİN EMRİ ALTINDALAR
“Veteriner hekimler kendi mesleği ile ilgisi olmayan kişilerin emri altında çalıştırılıyor” diye sitemde bulunan Uludağ,  “Örneğin ilçede şap taraması yapılacaksa, veteriner hekimin müdürü veteriner hekim olmadığı için ne araç bulabiliyor, ne zamanında oraya gidebiliyor, ne de çalışma yapabiliyor. Bu da hastalıkların kontrolünü elimizden çıkarıyor. Veteriner hekimler serbest olmalı. İl ve ilçelerde kendi meslekleri tarafından yönetilmeli. Hekimin amiri hekim olmalı.”

HAYVANCILIĞININ VE SAĞLIĞIMIZIN TEMİNATI BOZULUYOR
“Son dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nda değişiklikler yapılarak yüzde yüz veteriner hekimin çalışması gereken kadrolara, başka meslek mensupları atandı. Bu ülkenin hayvancılığının ve sağlığımızın teminatı bozuluyor. Özlük haklarımızın verilmesi gerekiyor. Doktor ve diş hekimlerinin özlük hakları verildi, bizlerin ise verilmedi. Hâlbuki bizim mesleğimiz daha tehlikeli. Her türlü hastalıkla iç içeyiz” diyerek sözlerini noktaladı. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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