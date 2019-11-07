Sağlığınız için ürünlerin etiketlerini okuyun

Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Buğra Buyrukçu gıda ürünlerinin markasından önce etiketine bakılması gerektiğini söyleyerek, “Ürünün içindekiler kısmı çok önemli. Ürünlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açan maddeler bulunabiliyor. Etiket okumu alışkanlı

Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Buğra Buyrukçu, insan sağlığını tehdit eden birçok endüstriyel bileşenli gıdanın raflarda yer aldığını vurgulayarak, “Ürünlerin markasından önce etiketine bakmalıyız. İçindekiler kısmında monosodyum glutamat yani Çin Tuzu varsa, gluten benzeri protein varsa, boya maddeleri varsa dikkat etmeliyiz. Bunların her biri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen maddeler ve hem bağımlılığa hem de birçok hastalığa neden oluyor”

MARKASINDAN ÖNCE ETİKETİNE BAKMALIYIZ

Buyrukçu, “Toplum olarak ne yazık ki inceleme, araştırma alışkanlığımız yok. Halbuki kendi sağlığımız ve çocuklarımız için ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmemiz çok önemli. Yani bir gıda maddesi alırken ürünün ambalajından hatta markasından önce etiketine bakmalıyız. İçindekiler kısmında bilinmeyen bir madde varsa, dikkat! İçindekiler kısmında monosodyum glutamat yani Çin Tuzu (MSG. MSG) varsa, gluten benzeri protein varsa, boya maddeleri varsa dikkat! Bunların her biri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen maddeler” dedi.

ALIŞKANLIK YAPIYOR

Tat, lezzet ve aroma arttırıcı, iştah açıcı, doyma hissini azaltıcı özellikleri bulunan Çin Tuzu’nun hazır çorbalardan hamburger köftelerine, cipslerden salam-sosislere kadar onlarca kalem gıdada kullanıldığını dile getiren Buyrukçu, “O nedenle de bu tür gıdaları yemeye doymuyor, yemekten kendimizi alamıyoruz.”

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

“Bağırsak duvarına, süzme işlemini yapan bağırsak hücrelerine çok ciddi zarar veren bu ürünler geçirgen bağırsak hastalığına yol açıyor. Söz konusu hastalık ise zararlı maddelerin süzmeden içeri alınmasına, vücudun toksin ve ağır metallere maruz kalmasına neden oluyor. Diğer yandan bağışıklık sistemimizin yüzde 70’i bağırsak etrafında duruyor. Bağırsaklar hastalanınca bağışıklık sistemi de zayıflıyor ve vücut alerjik hastalıklardan kansere, romatizmal hastalıklardan kalp-damar hastalıklarına kadar sayısız hastalığa yakalanıyor.”

ÇOCUKLARA ETİKET OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI

“Bizim, vatandaşlarımızdan beklentimiz, satın aldıkları ürünün etiketine bakmaları, bilinmeyen bir madde gördüklerinde işlevini öğrenmeleri, çocuklarına da etiket okuma alışkanlığı kazandırmalarıdır. Aksi halde sadece limonsuz limonata, arıyla tanışmayan bal tüketmekle kalınmayacak, en az onlar kadar risk taşıyan katkı maddeleriyle de yavaşça kendimizi zehirlemeye devam edeceğiz” diyerek vatandaşları uyardı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

