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Sağlık Bakanı: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, 'Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti.' açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak üç parçaya ayrılarak alev aldı.

Uçaktaki yolcular kendi imkanlarıyla uçak enkazından ayrılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

"İstanbul’da ise toplam hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayımız ise 3 kişidir. Bir hastamızın ameliyatı yapıldı ve genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hastanelerimizde takip edilen hastaların genel durumunun iyi olduğunu, durumu kritik veya ağır olan hastamızın olmadığını söyleyebilirim. İstanbul Pendik'te ise metroda bir inşaat kazasıyla 4 vatandaşımızın yaralandığını, birinin genel durumunun orta düzeyde olduğu ve genel olarak 4 hastamızın kritik bir durumunun olmadığını söyleyebilirim."

Uçak enkazından son kişi de kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi

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