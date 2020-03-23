Sağlık Bakanı açıklıyor: Koronada son durum ne, vaka sayısı kaç oldu, yeni kayıplar var mı?

Koronada son resmi vaka sayısı kaç oldu, yeni kayıplar var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladı: 32 bin sağlık personeli alınacak. İyileşen vakalarımız var. Çin'den tanı kiti ve ilaç geldi.

Koronada son resmi vaka sayısı kaç oldu, yeni kayıplar var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladı: " 32 bin sağlık personeli alınacak . İyileşen vakalarımız var . Çin'den tanı kiti ve ilaç geldi. Kayıplarımızın 2'si 50 ile 60 yaş arasında. Diğerlerinin hepsi 61 yaş üstü. 91 yaşında olan da var. Sağlık çalışanları arasında korona virüsü kapanlar var. Koronada son durum ne, vaka sayısı kaç bunlar günsonu açıklanacak."

Bakan Koca önce dün açıkladığı verileri değerlendirdi.

YAŞLILARA ÇAĞRI

Ve büyüklere evden çıkmamaları çağrısı yaptı. "Ailelerinizin sizlere ihtiyacı var" dedi.

"Bunları hasta iken yapamazsınız.

Önünüzdeki zamanı riske atmayın.

Mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz.

Tedbir alıyoruz, evden çıkmama kuralına uyun."

Bakan Koca ardından, koronaya karşı verdiğimiz dayanışmaya dikkat çekti.

Bakan kadınlar için "Kadınlar tedbir konusunda adeta ikna kahramanlarımız" dedi.

Sağlık çalışanlarımızın ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.

Sağlık kadromuza 32 bin yeni personel dahil ediyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın ek ödemelerinin tavan yüzde yüz oranında olacağını ifade etmek istiyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın yeterli malzemeden mahrum olduğu iddiası doğru değildir.

Yurt içinde üretilen maskeler yurt içinde kalacak.

Maskeleri uygun fiyattan biz alacağız.

TANI TEDAVİ

Yerli solunum cihazının üretimine başlıyoruz.

Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün de Çin'den 50 bin geldi. Çin'den perşembe günü de 300 bin tanı kiti gelmiş olacak.

Bunları özellikle tarama amaçlı kullanacağız.

Aşı geliştirme çalışmalarında da kurum ve kuruluşlara destek veriyoruz. Önlerini açacağız.

Türkiye'nin insan kaynağından daha fazla yararlanacğız.

Dezenformasyona karşı daha dikkatli olacağız.

SAĞDUYULU BİR POLİTİKA İZLEDİK

Risk alanını daralttık.

Başka bir ülke olmayacağız.

Yakın ya da uzak başka bir ülkeye benzemeyeceğiz.

Biz riskler karşısında maceracı bireyler değiliz.

Günün sonunun ve tüm hayatın hesabını yaparız.

Şimdi tedbir zamanıdır.

Evde zaman geçirme zamanıdır.

Tedbirleri bizler tek tek uyguluyoruz.

Tek tek yaptıklarımızı tüm Türkiye olarak birlikte yapıyoruz.

En güvenilir çözüm evde kalmaktır. Hayat eve sığar.

İYİLEŞEN HASTALARIMIZ VAR

İyileşen vakalarımız var .

İlerleyen günlerde bunları günbegün açıklayacağız.

Çin'den ilaç temini de yapıyoruz.

Çin'den bilim insanlarıyla da temas halinde olacağız.

Çin'den sabah gelen ilaç yoğun bakımda tedavi gören hastalara uygulanmaya başlandı.

Tek tek hep birlikte mücadele dönemindeyiz.

Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir.

Bunu illa devlet edecek diye birşey yok.

KAYIPLARIMIZIN YAŞLARI

Kayıplarımız ileri yaşta ve kronik hastalığı bulunan kişiler.

Kayıplarımızın 2'si 50 ile 60 yaş arasında. Diğerlerinin hepsi 61 yaş üstü. 91 yaşında olan da var.

İlerleyen günlerde bunları da ayrıntılı açıklayacağız."

KHK'LILAR SORUSU

Bakan Koca, KHK'lılardan destek alınıp alınmayacağıyla ilgili bir soru üzerine de "herkesten katkı beklediklerini ifade ettiğini belirterek, aşı konusunda ellerinde bir bilgi varsa bunu kendilerine getirebileceklerini" söyledi.

KORONA KAPAN SAĞLIK PERSONELİ VAR

Bakan Koca, soru üzerine sağlık personeli içinde pozitif olan vakaların olduğunu da söyledi.

Sağlık Bakanı, son vaka durumu ve kayıplarla ilgili ise günsonu açıklama yapılacağını kaydetti.

Koca "Biliyorsunuz gün sonu çalışmalar bitmiş oluyor. Toplanan vakaları; sabah da verilebilir ama sabah sonuçlanmıyor. Olabildiğince geç vakitte olmamasına bundan sonra daha çok dikkat edip, erken dönemde gün sonu vakaları vermek istiyoruz." dedi.

BİLİM KURULU TOPLANDI

Çin'de çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsü maalesef Türkiye'de de etkisini günden güne artırıyor.

Hükümet hemen hergün değişik tedbirler alırken, vatandaşlardan da evlerinden dışarı çıkmamaları isteniyor.

Nitekim Türkiye'de kimi duyarsızların dışında vatandaşların önemli bir bölümü olabildiğince dışarı çıkmıyor.

Çıkanlar da acil ihtiyaçlarını giderdikten sonra evlerine geri dönüyor.

Bu arada bugün Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanarak kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda korona virüsünün yayılımı ve vaka sayısıyla ilgili son veriler masaya yatırıldı, yeni tedbir önerileri değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaparak. koronada son durum verilerini paylaşması bekleniyordu.

Tüm gözler Bakan Koca'ya çevrilmiş durumdaydı.

Son resmi vaka sayısı kaç oldu , yeni kayıplar var mı ? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakan Koca'nın bu sorulara cevap vermesi bekleniyordu.

Bakan Koca bu verileri günsonu açıklayacağını bildirdi.

SON VERİ: 1236 TANI 30 KAYIP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısıyla ilgili en son resmi açıklamayı dün akşam yapmıştı.

Bakan Koca, pazar günü yaptığı açıklamada, "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." demişti.

Gazeteilksayfa.com